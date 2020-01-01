لماذا تواجد لاعب الهلال جيوفينكو في معرض سيارات بورش

الشركة الألمانية تحرص على توجيه التهنئة دومًا عند الحصول على البطولات خلال مسيرته مع مختلف الأندية

نشر اللاعب الدولي الإيطالي سبيستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال السعودي منذ أيام بعض الصور أثناء تواجده في معرض سيارات بورش أثناء تواجده في إيطاليا.

نجم نادي الهلال يتواجد حاليًا في إيطاليا خلال فترة توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، حيث كان قد سافر على طائرة خاصة من أجل التواجد مع العائلة.

وبحسب تقارير إيطالية فأن تواجد جيوفينكو في معرض سيارات بورش يعود لكونه سفيرًا للشركة منذ عام 2015.

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ويحرص لاعب الهلال على التواجد بشكل دائم في جميع المناسبات التي تُعلن عنها الشركة الألمانية، وبالتحديد عند الكشف عن نسخة جديدة من السيارات.

كما يحصل جيوفينكو بشكل شبه دائم على النسخ الجديدة من هذه السيارات، وذلك كنوع تسويقي من إدارة الشركة الألمانية.

كما أن الشركة الألمانية تحرص على توجيه التهنئة للاعب دومًا عند الحصول على البطولات خلال مسيرته مع مختلف الأندية.

وانتقل جيوفينكو، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى الهلال في يناير 2019، قادمًا من تورنتو الكندي، ونجح في المساهمة مع الفريق الأول للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وخلال مسيرته مع الزعيم، لعب جيوفينكو 19 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، شارك في 12 منهم بشكل أساسي، وساهم في 13 هدف بين التسجيل والصناعة.