"لماذا الأهلي فقط من وُزع دمه بين السماسرة وكُشف ظهره لكل من هب ودب؟"

الأهلي يعيش موسمًا كارثيًا

وجه الناقد الرياضي أحمد الشمراني انتقادات لاذعة للمسؤولين عن الرياضة وتحديدًا كرة القدم السعودية بشأن ما آلت إليه الأمور في الأهلي، متسائلًا عن سر غياب الوضوح في القضايا الخاصة بالنادي.

الفريق الجداوي يعيش موسمًا كارثيًا على جميع الأصعدة في في الدوري السعودي، إذ لم يعد يفصله عن منطقة الهبوط في جدول الترتيب سوى نقطة واحدة، وسيخوض مباراة مفصلية في الجولة القادمة أمام الرائد الخسارة بها قد تدفع به بالفعل لدوري الدرجة الأولى السعودي.

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ويعيش الجمهور والإعلام السعودي الأهلاوي حالة انقسام واضحة حول مسؤولية الإدارة الحالية بقيادة ماجد النفيعي عما يحدث في الفريق من مشاكل فنية وإدارية ومالية، وقد انتقد الشمراني رحيل الإدارات السابقة دون حساب عما حدث خلال فترة تواجدها في النادي.

وطالب الصحفي المخضرم بالكشف عن عقود لاعبي الأهلي الأجانب وأسباب رحيل لاعبيه المحليين والسر خلف ضعف موقف النادي أمام الجميع.

إذ كتب عبر تويتر "لماذا كل إدارة تأتي وترحل دون أن تحاسب، ولماذا لا يكون هناك وضوح في قضايا الأهلي وعقود لاعبيه الأجانب وتسريح لاعبيه المحليين، ولماذا فقط الأهلي الذي وُزع دمه بين السماسرة وانكشف ظهره لكل من هب ودب"، وقد ختم تغريدته بجملة "المحب توصل رسالته".

لماذا كل إدارة تأتي وترحل دون أن تحاسب، ولماذا لا يكون هناك وضوح في قضايا الأهلي وعقود لاعبيه الأجانب وتسريح لاعبيه المحليين، ولماذا فقط الأهلي الذي وُزع دمه بين السماسرة وانكشف ظهره لكل من هب ودب.

( المحب توصل رسالته)💚 — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) June 3, 2022

يُشار إلى أن الأهلي فقد في المواسم الأخيرة عددًا من نجومه المحليين وعلى رأسهم عبد الفتاح عسيري الذي انتقل للنصر بنهاية عقده ورفضه تجديده ومحمد العويس الذي رحل إلى الهلال بنفس السيناريو خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.