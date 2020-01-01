لماذا أوقف الشارقة مفاوضاته لضم أزارو من الأهلي؟

الشارقة رصد مبلغ 300 ألف دولار لاستعارة وليد أزارو من الأهلي.

أكدت تقارير صحفية إماراتية، على أن نادي الشارقة، كان يرغب في ضم المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن عبد العزيز العنبري، المدير الفني للفريق، رفض ضمه.

وليد أزارو انتقل من الأهلي إلى فريق الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن الشارقة أجرى مفاوضات سرية خلال الفترة الماضية، مع وليد أزارو، من أجل ضمه، بعد إصابة المهاجم البرازيلي، إيجور كورنادو.

ورصدت إدارة الشارقة مبلغ 300 ألف دولار، للحصول على خدمات وليد أزارو من الأهلي، ولكن عبد العزيز العنبري، كان له رأي آخر.

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تحفظ العنبري على إجراء الصفقة للعديد من الأسباب، أبرزها، أن أزارو يلعب في مركز المهاجم، وهو المركز الذي يشغله المحترف ريكاردو جوميز، بالإضافة إلى نسبة مشاركات المهاجم المغربي مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

كما كثرة الشكوى من إهدار وليد أزارو للفرص السهلة، كان سببًا لرفض العنبري ضم المهاجم المغربي، وتعطيل الصفقة، خلال فترة الانتقالات الحالية.

واكتفى العنبري بالمهاجمين المتواجدين في فريقه، مفضلًا عدم ضم وليد أزارو من صفوف النادي الأهلي.