للمرة الثالثة في مسيرته.. فان خال يعود لتدريب منتخب هولندا

عاد لويس فان خال رسميًا لتدريب منتخب هولندا، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته.

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسميًا عن عودة المخضرم لويس فان خال لتولي تدريب منتخب "الطواحين"، وذلك للمرة الثالثة في مسيرته.

وقرر الاتحاد الهولندي إقالة فرانك دي بور من منصب مدرب منتخب "الطواحين" بعد الإخفاق في بطولة أمم أوروبا، وتوديعها من دور الستة عشر في مفاجأة مدوية.

وأصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "تم تعيين لويس فان خال رسميًا مدربًا وطنيًا جديدًا لمنتخب هولندا، إلى جانبه طاقمه الفني الجديد أيضًا".

وأضاف: "سيبدأ فان خال فورًا العمل مع المنتخب الهولندي اليوم، واتفق المدرب وجهازه الفني مع الاتحاد الهولندي على التعاون حتى بطولة كأس العالم 2022".

ماذا قال فان خال بعد تعيينه مدربًا جديدًا لمنتخب هولندا؟

ومن جانبه، قال فان خال في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الهولندي: "لطالما كانت كرة القدم الهولندية قريبة من قلبي، ومن وجهة نظري فإن تدريب المنتخب الوطني هو منصب يجعلني أطمح لتقديم المزيد من التقدم في كرة القدم لدينا".

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق: "إنه من الشرف لي أن أدرب منتخب هولندا، هناك القليل من الوقت للتحضير لمباريات تصفيات كأس العالم، والتي يعتبر الفوز فيها حاسمًا في المشوار من أجل المشاركة في المونديال".

وأكمل: "التركيز سينصب بنسبة 100% على اللاعبين والأسلوب، من الجيد أن أعود إلى المنتخب، وتحدثت بالفعل إلى عدد من اللاعبين، وتم تشكيل الجهاز الفني مع الاتحاد الهولندي وأنا أتطلع بشدة لبدء المهمة".

ماذا قدم فان خال خلال ولايتيه السابقتين مع منتخب هولندا؟

تعد هذه المرة الثالثة التي يتولى فيها لويس فان خال تدريب منتخب هولندا، حيث بدأ ولايته الأولى في عام 2000 وامتدت حتى 2022، وفشل في تلك الفترة في قيادة "الطواحين" إلى بطولة كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان.

وعاد فان خال من جديد إلى تدريب منتخب هولندا في أغسطس 2012، واستمر في قيادة "الطواحين" في بطولة كأس العالم 2014، والتي حقق فيها المركز الثالث، لينهي مشواره بعد المونديال مباشرة لينتقل إلى تدريب مانشستر يونايتد.

وفي المجمل، قاد لويس فان خال منتخب هولندا في 34 مباراة خلال ولايتيه، وتمكن من الفوز في 37 مباراة وتعادل في 11 مناسبة وخسر خمس مباريات فقط.

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