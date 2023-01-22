للمرة الأولى .. حكم يشهر البطاقة البيضاء والسبب مفاجأة!

ما قانون البطاقة البيضاء بكرة القدم؟

تلقى طاقم الأطباء الخاص بفريقي سبورتينج لشبونة وبنفيكا للسيدات بطاقة بيضاء من قبل حكم المباراة بعد أن أدخلت البرتغال قاعدة تحكيمية جديدة.

واعتاد مشجعو كرة القدم على رؤية البطاقات الصفراء والحمراء يتم إشهارها لمعاقبة اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارة الذين يتجاوزون، لكنهم لم يعتادوا على استخدام الحكام للبطاقة البيضاء.

وكشفت صحيفة "ذا صن" أن الجمهور البرتغالي تفاعل مع ظاهرة البطاقة الجديدة عندما التقى فريقي سبورتينج لشبونة وبنفيكا سيدات في مباراة ببطولة الكأس.

وتقدم فريق بنفيكا بنتيجة 3-0 وتبين أن شخصًا ما على مقاعد البدلاء قد شعر بالمرض في نهاية الشوط الأول.

وسارع الطاقم الطبي من الجانبين لمساعدة الشخص، وبعد معالجة المشكلة أشهر حكم المباراة البطاقة البيضاء لهم.

وهتف المشجعون في الملعب بحماس كبير بعد هذه الواقعة واللقطة الرائعة.

وأوضحت الصحيفة، أن البطاقات البيضاء هي جزء من مبادرة جديدة في البرتغال، على عكس البطاقات الصفراء والحمراء التي تهدف إلى معاقبة الفرق، بينما البطاقة البيضاء خاصة باللعب النظيف.

وبدأت الفكرة الجديدة لتشجيع القيم الأخلاقية في الرياضة، وسيستمر فريق بنفيكا بمنافسات البطولة بعد الفوز بنتيجة 5-0 في ربع نهائي الكأس.

وعلى الرغم من عدم انتشار هذه الظاهرة، إلا أن البطاقة البيضاء هي أحدث تغيير جديد في قواعد كرة القدم.

وتعد عمليات استبدال الارتجاج ووقت التوقف الأطول كما رأينا في بطولة كأس العالم بقطر وبعض الأفكار الأخرى التي يمكن أن تصبح قاعدة رسمية لمحاولة تغيير اللعبة لأغراض السلامة والترفيه.