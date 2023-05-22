للمرة الأولى منذ 2003 .. نيوكاسل يتأهل رسميًا إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا

بعد التعادل مع ليستر سيتي

تأهل نادي نيوكاسل يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا بعد التعادل السلبي مع ليستر سيتي في مباراة الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

الماكبايس وصل إلى البطولة الأوروبية للمرة الثالثة في تاريخه على الإطلاق، كما جعل أمل ليفربول في الوصول إلى التشامبيونزليج شبه مستحيل.

وسبق وشارك نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا في موسم 1997-1998 ووصل إلى دور المجموعات لكن أنهى في المركز الثالث وودع المسابقة.

وغاب نيوكاسل عن التواجد في البطولة حتى موسم 2002-2003، ووقتها تجاوز دور المجموعات في المركز الثاني خلف يوفنتوس، ثم في دور المجموعات الثاني حل ثالثًا خلف إنتر وبرشلونة.

كما تأهل نيوكاسل إلى دور المجموعات في الموسم التالي له لكن خرج مبكرًا من الملحق ضد بارتيزان.

جدير بالذكر أنّ صندوق الاستثمار السعودي اشترى نادي نيوكاسل يونايتد في منتصف الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط ليعود بعد موسم وينهي بين الكبار.

ومن المتوقع أن يكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين إلى التشامبيونزليج، إن لم يفجر ليفربول المفاجأة.