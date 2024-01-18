للمرة الأولى في التاريخ .. حدث فريد غير مسبوق بكأس العالم 2026!

تجربة مختلفة لعشاق كرة القدم

حدث تاريخي لم نراه من قبل ينتظر النسخة القادمة من بطولة كأس العالم 2026 وبالتحديد في المباراة النهائية للمسابقة.

المونديال القادم سيكون مُميزًا على كل حال لأنه سيقام في قارة بأكملها وهي أمريكا الشمالية بمشاركة المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا في التنظيم.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر اختيار مدينة دالاس الأمريكية كمقر رئيسي للمونديال القادم على حساب نيويورك وميامي.

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وأوضحت أنه تم تأكيد ملعب المباراة النهائية وهو "AT&T" معقل فريق دالاس كاوبويز في مفاجأة غير متوقعة.

ويعني هذا القرار أنه لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ستقام المباراة النهائية داخل قاعة مغلقة وليس ملعب مفتوح كما اعتدنا في كل النسخ الماضية.

يذكر أن المونديال القادم سيكون هو النسخة الأولى من الشكل الجديد الذي يقام بمشاركة 48 فريقًا بدلًا من 32 في النظام القديم.