للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي تقنية الفيديو تلغي هدفًا

مايك دين حكم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يلغي الهدف الثالث لبطل الدوري الإنجليزي في المباراة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألغى الحكم مايك دين الذي يدير مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي هدفًا لبطل الدوري في المباراة.

جاء هذا في المواجهة التي تقام على ملعب وست هام وفي بداية الشوط الثاني عندما أحرز جابريل جيسوس الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وتدخلت تقنية الفيديو فورًا عقب وجود شك في وقوع رحيم سترلينج صانع الهدف في التسلل، وهو ما أوضحته الإعادة بالفعل حيث أن اللاعب كان سابقًا للمدافعين بكتفه.

ما هذه الدقة في احتساب القرارات 😮



بعض السنتيمترات تحرم مانشستر سيتي من الهدف الثالث ✖️ pic.twitter.com/mPAEhkhFcx — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2019

وتعد تلك هي الحالة الأولى التي يتم اللجوء فيها لتقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي ويحدث أن تغير من قرار الحكم، حيث كان مايك دين قد احتسب الهدف بالفعل.

ولم تشهد مباراة الأمس بين ليفربول ونوريتش سيتي أي قرارات مشابه لذلك الذي تم اتخاذه اليوم، لتكن مواجهة الهامرز مع بطل الدوري تاريخية في البريميرليج.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد شهدت اللجوء لتقنية الفيديو في بدايتها عندما تعرض لانزيني لاعب وست هام للضرب في منطقة الجزاء لكن لم يتم احتساب أي شيء.