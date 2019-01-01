الدوري الإنجليزي الممتاز - بريميرليج

للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي تقنية الفيديو تلغي هدفًا

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مايك دين حكم مباراة مانشستر سيتي ووست هام يلغي الهدف الثالث لبطل الدوري الإنجليزي في المباراة.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

ألغى الحكم مايك دين الذي يدير مباراة مانشستر سيتي أمام وست هام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي هدفًا لبطل الدوري في المباراة.

جاء هذا في المواجهة التي تقام على ملعب وست هام وفي بداية الشوط الثاني عندما أحرز جابريل جيسوس الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وتدخلت تقنية الفيديو فورًا عقب وجود شك في وقوع رحيم سترلينج صانع الهدف في التسلل، وهو ما أوضحته الإعادة بالفعل حيث أن اللاعب كان سابقًا للمدافعين بكتفه.

وتعد تلك هي الحالة الأولى التي يتم اللجوء فيها لتقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي ويحدث أن تغير من قرار الحكم، حيث كان مايك دين قد احتسب الهدف بالفعل.

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ولم تشهد مباراة الأمس بين ليفربول ونوريتش سيتي أي قرارات مشابه لذلك الذي تم اتخاذه اليوم، لتكن مواجهة الهامرز مع بطل الدوري تاريخية في البريميرليج.

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد شهدت اللجوء لتقنية الفيديو في بدايتها عندما تعرض لانزيني لاعب وست هام للضرب في منطقة الجزاء لكن لم يتم احتساب أي شيء.

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