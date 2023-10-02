للقضاء على دوري السوبر الأوروبي .. نظام جديد لدوري الأبطال في 2027!

الاتحاد الأوروبي يفعل كل ما في وسعه حقًا.

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحاول بالتعاون مع رابطة الأندية الأوروبية العمل على شكل صيغة جديدة للبطولات القارية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفتي "إل بايس" وكالتشيو فينانزا"، حيث ذكرا أن الفكرة تكمن في إلغاء كافة البطولات الأوروبية الحالية ووضع شكل جديد تمامًا لها.

وأوضحت التقارير أن الاقتراح الحالي هو أن يكون هناك دوري من 18 فريقًا يلعبون ضد بعضهم البعض ويفوز صاحب المركز الأول بالبطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الوقت نفسه سيكون هناك على الأقل ثلاث درجات، حيث يهبط آخر فريقين للدرجة الأدنى ويصعد فريقين بدلًا منهما للدرجة الأعلى.

جدير بالذكر أن دوري أبطال أوروبا سيبدأ بشكل جديد بداية من الموسم المقبل، على أن تكون النسخة الحالية هي الأخيرة بهذا النظام.