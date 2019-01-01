للعام الثاني توالي .. السعودية تستضيف السوبر كلاسيكو اللاتيني

كلاكيت ثاني مرة .. البرازيل تواجه الأرجنتين وديًا في السعودية

أصبح في حكم المؤكد بنسبة 100%، أن تستضيف المملكة العربية السعودية السوبر كلاسيكو اللاتيني بين البرازيل والأرجنتين، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن البرنامج المقترح لموسم الرياض، وستكون مفاجأة الفعاليات المباراة الودية العالمية التي ستجمع عملاقي الكرة اللاتينية، فضلاً عن حفل اعتزال أيقونة الهلال ياسر القحطاني، في عطلة الفيفا الشهر المقبل.

وستكون مباراة السوبر كلاسيكو الثانية التي تستضيفها المملكة، بعد بطولة "سوبر كلاسيكو"، التي شهدت مشاركة السيليساو والتانجو، جنبًا إلى جنب مع أصحاب الأرض ومنتخب العراق.

محمد العويس حارس مرمى منتخبنا الوطني يوجّه رسالة لجماهير القصيم 🗣️ pic.twitter.com/vZhhlU5qDi — موقع قول السعودي (@GoalSA) October 8, 2019

وكان المنتخب البرازيلي قد تّوج بالبطولة الودية، بعد التغلب على الأرجنتين بدون ليونيل ميسي بهدف نظيف، سجله آنذاك المدافع ميراندا.