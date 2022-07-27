للتخلي عن عوار .. ليون يطلب من النصر رفع عرضه المالي

هل ينتقل اللاعب الفرنسي إلى النصر السعودي؟

تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق بصفقة أجنبية مميزة جديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك عن طريق ضم الفرنسي حسام عوار لاعب وسط ليون.

ليون يطالب برفع عرض النصر للتخلي عن عوار

أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، على أن ليون تلقى عرض من نادي النصر من أجل التعاقد مع حسام عوار، مقابل 10 ملايين يورو.

النادي الفرنسي رفض عرض نادي النصر، وطالب بزيادة العرض المقدم، من أجل الموافقة على رحيل عوار إلى الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقوم إدارة النصر بدراسة الأمر جيدًا خلال الأيام القادمة، من أجل اتخاذ قرار سواء برفع العرض المقدم، أو صرف النظر عن الصفقة.

لماذا يريد النصر التعاقد مع حسام عوار؟

دخول نادي النصر في التفاوض مع عوار، جاء بناءً على طلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني الجديد للعالمي، والذي يسعى لتدريب اللاعب مجددًا.

ويقوم جارسيا حاليًا بقيادة المفاوضات، من أجل إقناع حسام عوار بالانتقال إلى نادي النصر بداية من الموسم المقبل.

وتلقى حسام عوار بعض العروض الأخرى، أبرزها جاء من ريال بيتيس الإسباني والذي يحاول مسؤوليه الوصول لاتفاق مع نادي ليون من أجل التعاقد مع لاعب الوسط صاحب الـ24 عامًا.