للأهلي .. تخلصوا من "مقلب" ميركاتو 2023 واقتنصوا "فرصة" الهلال الثمينة

قرار شجاع يستحق خطوة جريئة من إدارة الأهلي وصندوق الاستثمار

SHAHID

كيف يُمكننا وصف موسم الأهلي حتى الآن؟ أعتقد جيد جدًا، لكنه كان سيكون مميزًا لو لم يتورط الفريق في "مقلب" سوق انتقالات دوري روشن السعودي لصيف 2023!

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من اللاعب "المقلب" في صفقات العملاق الجداوي؟ بالتأكيد ليس رياض محرز صاحب أكبر عدد من الفرص المصنوعة في الدوري، وليس كذلك روبيرتو فيرمينو رغم عدم تقديمه للمردود المطلوب، وليس كذلك أحد قلبي الدفاع رغم بعض الأخطاء، وبالتأكيد ليس فرانك كيسييه أفضل الوافدين الجدد ... الإجابة سهلة باعتقادي ويعرفها كل الأهلاوية ومتابعي الدوري السعودي، إنه حارس المرمى إدوارد ميندي.

ميندي انضم للأهلي مقابل 17 مليون يورو تقريبًا، ورغم القلق الذي صاحب الصفقة نظرًا لأداء اللاعب وأرقامه المخيبة في مسيرته مع تشيلسي، إلا أن أشد المتشائمين لم يتوقع ذلك المستوى المخيب مع الراقي في الدوري السعودي.

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ميندي استقبل هذا الموسم 13 هدفًا وهو الثالث في تلك القائمة، فيما الرقم الأسوأ الذي حققه هو أنه أقل حراس المرمى الأساسيين تصديًا للكرات بنسبة 46% وذلك رقم كارثي تمامًا يكشف مدى تأثيره السلبي على نتائج الأهلي، وبالمناسبة أؤكد هنا أن زملاء محرز يُقدمون أداءً جيدًا جدًا بالنظر إلى وضع الفريق وحاجته للانسجام لكن الأخطاء الفردية خاصة من حارس المرمى تُكلفهم الثمن.

صاحب الـ28 عامًا هو الأكثر استقبالًا للأهداف من خارج منطقة الجزاء، 4 أهداف، وتلك كارثة كبيرة تدل على عدم قدرته التعامل مع التسديدات البعيدة رغم وجود مسافة جيدة، وهذا رأيناه بوضوح أمام النصر باستقباله هدفين من تاليسكا وكريستيانو رونالدو، وإن كانت حجته الضباب في هدف الدون الأول فما هي في الهدف الثاني!

كل تلك الأرقام وما نراه على أرض الملعب بأم أعيننا يؤكد أن ميندي هو أسوأ صفقات الدوري السعودي صيف 2023 ويجب أن تتخذ الإدارة الأهلاوية أو المسؤولين في صندوق الاستثمار القرار الشجاع والجريء بالتخلص منه في انتقالات يناير الشتوي، إلا إن حدثت معجزة وتحسن مستواه خلال الشهرين القادمين وإن يبدو ذلك مستبعدًا كثيرًا.

ما يدعم قيام الأهلي بتلك الخطوة هو وجود فرصة ثمينة في الهلال يجب اقتناصها وهي محمد العويس حارس الأهلي السابق والذي لا يجد الفرصة المناسبة في الفريق العاصمي، العويس نُقل عنه أنه طلب صراحة من إدارة الهلال السماح له بالرحيل خلال الصيف الماضي لرغبته اللعب أساسيًا.

الهلال نجح في استيعاب اللاعب والإبقاء عليه بعد رحيل عبد الله المعيوف، لكن لا أعتقد أن العويس سيرفض الأهلي ليبقى حبيس دكة الهلال خاصة أن مركزه في المنتخب السعودي أصبح مهددًا بعد رحيل داعمه الأول هيرفي رينارد وقدوم روبرتو مانشيني الذي لن يُشرك لاعبًا لا يلعب، خاصة في ظل تألق نواف العقيدي.

التخلي عن ميندي واستبداله بالعويس هو الحل الأفضل للأهلي واللاعب نفسه، لأن اقتصار دوره مع الزعيم على مباريات دوري أبطال آسيا ليس لصالحه أبدًا، بل وحتى هذا غير مضمون أبدًا مع تقدم البطولة والدخول في المراحل الإقصائية.

SHAHID