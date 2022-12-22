للاستفادة من خبراته .. ريفر بليت قادم إلى الإمارات عام 2023

تعاون إماراتي مع ريفر بليت الأرجنتيني

الاحتفال بكرة القدم الأرجنتينية في منطقة الشرق الأوسط في عام 2023 سيستمر، حيث سيتواجد نادي ريفر بليت المشهور عالميًا في الإمارات.

وقاد راثوم سيمونز وكيل مباريات الاتحاد الدولي "فيفا"، وفدًا من كبار مسؤولي نادي ريفر بليت، والذي يضم "إجانسيو فيلارويل "نائب رئيس النادي"، وفالنتين دياز جيليجان "رئيس العلاقات الدولية"، وماتيو بريتو "عضو جمعية ريفربليت في يونيو 2022، أثناء استكشافهم فرص التعاون مع هيئات كرة القدم والرياضة الإماراتية.

وأبدى سيمونز ثقته في أنه مع المناقشات الجارية حاليًا، سيستضيف نادي ريفر بليت أولى فاعلياته في عام 2023 على أرض الإمارات العربية المتحدة.

وقال راثوم: "أجرينا العديد من المناقشات حول إدخال علامة ريفر بليت التجارية في الإمارات، وسنطلق قريبًا تقويمًا للأحداث لعام 2023 فصاعدًا".

الهدف من هذا الأمر هو تقريب علامة "ريفر بليت" من مجتمع الإمارات، والسماح لعشاق كرة القدم، بالاستفادة من خبرة النادي الأرجنتنيني.

Goal MENA

ويعد ريفر بليت واحدًا من أكبر العلامات التجارية لكرة القدم للأندية على مستوى العالم، حيث تخرج من هذا النادي العديد من اللاعبين الناجحين.

ويعد أبرز خريجي نادي ريفر بليت هو ألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد الإسباني والحاصل على الكرة الذهبية مرتين، بجانب بعض النجوم الكبار أبرزهم: "بابلو إيمار، خافيير سافيولا، خافيير ماسكيرانو، هيرنان كريسبو، راداميل فالكاو، جونزالو هيجواين، وإنزو فرنانديز، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022.