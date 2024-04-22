"لكمة سعودية جديدة لقارة أوروبا".. دوري روشن يراقب شباب ريال مدريد وبرشلونة!

نجوم العالم لا ينهون مسيرتهم في الدوري السعودي..

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كشف مصدر خبير في سوق الانتقالات العالمية عن تحرك أندية دوري روشن السعودي، لإبرام صفقات عالمية جديدة، والذي وصفه بـ"لكمة جديدة لقارة أوروبا".

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وجذب الدوري السعودي اهتمامًا عالميًا، في الميركاتو الصيفي الماضي، بالتعاقد مع صفقات كبرى، أبرزها كريم بنزيما وسيرجي سافيتش ورياض محرز ونجولو كانتي وميتروفيتش وياسين بونو.. وغيرهم من الأسماء العالمية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلًا عن موقع "ريليفو"، أن الدوري السعودي يستهدف العناصر الشابة في أوروبا، على غرار الإسباني جابري فيجا، لاعب الأهلي، فيما قال مدير فريق السعودي، بسؤاله عن صفقات الصيف المقبل، "على أوروبا أن تجهز لنا، سنأخذ مجموعات".

وذكر مدير الفريق السعودي أن الهدف هو التعاقد مع نجوم واعدين من أوروبا، لإكمال قائمة النجوم الذين أثبتوا كفاءتهم، على غرار كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وفابينيو، فيما تشير التوقعات الأولية بأن القائمة المختارة للميركاتو الصيفي، من مواليد 2003 فما، في الدوري الإسباني، جاءت على النحو التالي..

"بابلو باريوس، خافي جويرا، خوانلو، فيرمين، زاخاريان (مواليد 2003)، وسامو أوموروديون، سافيو، موسكيرا، إلياس أخوماش (مواليد 2004)، وفيرميرين، أساني دياو (مواليد 2005)".

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وكشف الموقع العالمي عن رصد العديد من الكشافة التابعين للدوري السعودي، في أندية مثل برشلونة وريال مدريد، من أجل جمع تقارير عن اللاعبين الشباب الذين يلعبون في فرق الأكاديمية أو درجات الشباب، لإبقائهم تحت المراقبة.

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