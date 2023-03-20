لكمات ومطاردات الكلاسيكو .. داني كارباخال يشتبك مع حارس برشلونة بعد المباراة

الكلاسيكو شهد مشاجرة مثيرة بعد صافرة النهاية بين كارباخال وحارس برشلونة البديل..

حملت أحداث نهاية مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، إثارة لم تتوقف، بالنظر إلى الشجار الذي نشب بين لاعبي الفريقين.

برشلونة تمكن من الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-1، بفضل هدف فرانك كيسييه في الدقيقة 90+2 ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النادي الملكي في صدارة جدول الترتيب.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن داني كارباخال ظهير ريال مدريد دخل في عراك خاطف مع أرناو تيناس حارس برشلونة البديل، بعد نقاش محتدم بين الثنائي.

وساد التوتر للحظات بين اللاعبين واشتبكا بالأيدي، قبل أن يتدخل عدد من نجوم الفريقين مثل تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر من جانب ريال مدريد، ورونالد أراوخو وجوردي ألبا من جانب برشلونة، ليفصلوا بين الثنائي.

بعد عدة ثوانٍ، توجه كارباخال إلى غرفة تغيير الملابس، فيما اتجه تيناس للاحتفال مع جماهير "كامب نو" بالفوز الغالي على ريال مدريد.