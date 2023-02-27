"لقيط ابن عاهرة" .. نجم إشبيلية يطرد بعد الاعتداء على حكم مباراة أوساسونا

النجم البرازيلي المخضرم لم يتمالك أعصابه ووجه ألفاظًا نابية إلى حكم مباراة فريقه أمام أوساسونا.

لم يخسر نادي إشبيلية ثلاث نقاط فقط مساء الأحد عندما واجه أوساسونا لحساب الجولة 23 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بالخسارة بنتيجة 3-2، لكنه مهدد بفقدان نجمه البرازيلي فيرناندو لمدة طويلة.

وتعرض البرازيلي إلى الطرد في الدقائق الأخيرة من المباراة، وذلك بعدما توجه بسباب متكرر إلى حكم الراية، قبل أن يوجه سبابه إلى حكم الساحة بوليدو سانتانا.

وفي تقرير الحكم الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أجزاءً منه، كتب الحكم: "فيرناندو طرد بسبب مخاطبته للحكم المساعد، وقوله: لقيط، لقيط، ابن العاهرة، يا غبي، وكان لا بد من احتجازه من قبل أعضاء فريقه"، وأضاف الحكم في تقريره: "قال لي: انت ابن عاهرة، يا ابن العاهرة".

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة لاعب خط الوسط البرازيلي، ومن المرجح أن يغيب عن العديد من المباريات المقبلة لفريق المدرب خورخي سامباولي.

فيرناندو قرر استخدام حسابه عبر موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي من أجل الاعتذار إلى فريقه والحكام، حيث كتب: "بالأمس طُردت ببطاقة حمراء مباشرة لأول مرة منذ أن لعبت مع نادي إشبيلية، كنت مخطئًا، كنت ضحية للأعصاب وتوتر اللحظة".

وأضاف: "ولكن ما حدث لا يمكن أن يبرر تصرفي، أريد أن أعتذر للحكم خوان لويس بوليدو سانتانا وبقية أعضاء فريقه على كلماتي غير اللائقة التي لا تمثل بأي حال الاحترام العميق الذي أشعر به لفريق التحكيم، وكذلك للعمل القيم والمعقد الذي يقومون به في كل مباراة".