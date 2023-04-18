بعد لقطته في ديربي الهلال .. مظاهرة حب من جمهور الاتحاد لمدافع النصر

عن كثب، يتابع جمهور الاتحاد ديربي الرياض بين الهلال والنصر، المقام حاليًا على استاد الملز، في ظل الصراع على اللقب.
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الزعيم يستضيف العالمي، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف، من ضربة جزاء، سددها النيجيري أوديون إيجالو بنجاح.
الجزائية احتسبها الحكم إثر لمسة يد على مدافع النصر عبد الإله العمري، بعد استشارة حكام الفيديو، وهنا أقام جمهور الاتحاد على الجانب الآخر مظاهرة حب للاعب.
جمهور العميد نشر صورة للعمري وقتما كان صبيًا ويحضر مباريات فريقهم من مدرجات النمور، معلقين: "يبي الدوري لمعشوقه الأول والأخير"، وعلق آخر: "العمري يعلنها الدوري اتحادي".
جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، يليه العالمي بـ53 نقطة، فيما يحل الهلال رابعًا بـ46 نقطة.
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