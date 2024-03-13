"تحرش بأعضائه التناسلية" .. واقعة غريبة في مواجهة إنتر وأتلتيكو مدريد!

نجم إنتر كاد أن يتعرض لعقوبة قوية

كاد الفرنسي ماركوس تورام نجم إنتر الإيطالي، في أن يتسبب في إصابة قوية لستيفان سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

ونجح أتلتيكو مدريد في خطف بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، مرورًا بالأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 100 من زمن المباراة، وأثناء تنفيذ أحد لاعبي إنتر رمية تماس، حدثت مبارزة بين تورام وسافيتش بالقرب من خط الوسط، قام مهاجم إنتر بقرص مدافع أتلتيكو بقرصه في الأعضاء التناسلية.

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ولكن أفلت تورام من تلك الواقعة، حيث لم يتم عقابه بأي شيء على تلك الواقعة، وبعد مرورها دون حدوث أي شيء، قام المدرب سيموني إنزاجي بإخراجه وإشراك التشيلي أليكسيس سانشيز بدلًا منه.

والمفارقة هنا أن البديل أليكسيس سانشيز قام بإشراكه بدلًا من تورام، أهدر ركلة جزاء ليُساهم في تأهل أتلتيكو مدريد بدلًا من إنتر إلى ربع نهائي دوري الأبطال.