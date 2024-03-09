لقطة غريبة .. تشافي يشاهد مباراة أخرى خلال فوز برشلونة على مايوركا

مشهد يعني الكثير بالنسبة لتشافي

موقف غريب ظهر خلال مباراة برشلونة وريال مايوركا كان بطله تشافي هيرنانديز، بالمواجهة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد.

المباراة التي خاضها برشلونة على ملعبه ووسط جماهيره في الدوري الإسباني، أمس، الجمعة، اضطر تشافي لحضورها من المدرجات بسبب الإيقاف.

العديد من الصور انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت أن تشافي كان يُشاهد مباراة أخرى خلال تواجده بالغرفة الخاصة به في المدرجات.

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المباراة كانت بين خصمه في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وهو نابولي، حيث كان يلعب أمام تورينو بالدوري الإيطالي وتعادل بهدف لكل فريق.

وتعكس هذه اللقطة مدى أهمية مواجهة نابولي التي ستقام يوم الثلاثاء القادم بإياب دور الـ16 بالنسبة لتشافي، لأنها قد تمنح المزيد من الأمل له ولفريقه للفوز ببطولة قبل رحيله، بسبب خروجه من كأس الملك وتعقد موقفه بالدوري.

ويمتلك برشلونة فرصة قوية للصعود على حساب الفريق الإيطالي بعد التعادل 1/1 خارج ملعبه، مما يعني أن أي فوز على ملعبه مونتجويك سيمنحه بطاقة التأهل لدور الثمانية.