لقطة خارجة لنجم وسط الاتحاد ومطالب بتدخل لجنة الانضباط

الاتحاد هزم الأهلي في ديربي جدة

استطاع الاتحاد ضرب كل عصافير ديربي جدة بهدفي حمدان الشمراني وأحمد حجازي، لكن يبدو أنه لن يفلت من اللقاء دون خسارة، إذ أصبح نجم وسطه مهددًا بالإيقاف لمدة ليست قصيرة من جانب لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الاتحاد فاز على الأهلي في ديربي جدة بهدفين نظيفين ليعتلي الصدارة مجددًا ويزيد من أوجاع جاره وخصمه اللدود ويُمدد سلسلة نتائجه الإيجابية في الديربي إلى 3 مباريات دون خسارة، بفوزين وتعادل.

عادل إمام وحجازي وأليوسكي أبرز الحاضرين في ردود الأفعال على فوز الاتحاد

نشطاء السوشيال ميديا خاصة على تويتر تداولوا بعد اللقاء مقطع فيديو يُظهر لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي وهو يُشير بأصبعه إشارة خارجة ولا أخلاقية لأحد لاعبي الأهلي، وقد طالب العديد منهم بتدخل لجنة الانضباط والأخلاق لإيقاف اللاعب.

الإعلامي عبد العزيز المريسل أكد خلال تويتر أن لجنة الانضباط طلبت بالفعل شريط المباراة من الناقل الرسمي للتحقيق في مقطع الفيديد المتداول، ومن المنتظر أن تُصدر قرارًا بشأن الحادثة واللاعب خلال الأسبوع القادم.

عاجل #لجنة_الانضباط_والأخلاق تنوي طلب مباراة #الاتحاد_الاهلي من الناقل الرسمي بسبب تداول مقطع لأحد اللاعبين ظهر من خلاله و هو يقوم بحركة غير جيدة اثناء سير المباراة — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 1, 2021

يُشار إلى أن الاتحاد رفع رصيده بالفوز في الديربي إلى 16 نقطة يتصدر بهم جدول الدوري السعودي، فيما جمدت الخسارة رصيد الأهلي عند نقاطه الخمسة في المركز الـ13.