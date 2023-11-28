بعد لقطة "النزاهة" التاريخية .. تحذير سعودي من خداع كريستيانو رونالدو "البريء" للحكام

تحذير بعد لقطة كريستيانو التاريخية في مباراة النصر وبرسبوليس

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه، عن تخوفه الكبير؛ بعد لقطة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "التاريخية"، في مباراة فريقه النصر أمام برسبوليس الإيراني.

رونالدو رفض قرار الحكم بـ"منحه" ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بتعادل النصر (0-0) مع برسبوليس، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جستنيه كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تعليقًا على لقطة كريستيانو التاريخية: "يا خوفي.. بعد انتشار مقطع مثالية الأسطورة، نتفاجأ في المباريات المقبلة؛ حدوث حالات لا تستحق قرار من حكم اللقاء أو تستحق، ويكون للاعب رأي فيها".

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وحذر الإعلامي الرياضي، من استجابة حكام المباريات، لرأي كريستيانو رونالدو في بعض الحالات؛ ساخرًا بالقول: "كما نعلم.. هو أسطورة في البراءة"؛ في تلميح إلى إمكانية قيام اللاعب بـ"خداعهم".

جدير بالذكر أن النصر، يستعد لـ"ديربي الرياض" الكبير أمام الهلال، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.