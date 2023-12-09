"لقد هاتفت أمي فقط!".. توخيل يتهكم على مكالمة أراوخو!

الحس الفكاهي لا يزال حاضرًا عند المدرب الألماني

أفادت مصادر صحفية ألمانية مؤخرًا بأن مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، قد أجرى مكالمة مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو نجم برشلونة من أجل تسهيل ضمه إلى العملاق البافاري.

إلا أن بيئة اللاعب الأوروجوياني نفت الخبر، كما أن توخيل نفسه انضم إلى قائمة مفندي تلك التقارير.

قال توخيل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس ألمانيا": "لن أعلق على هذه التقارير على أي حال ولا أريد ذلك".

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واستطرد: "أهاتف والدتي أيضًا، ولكن لا يقوم أحد بإعداد تقارير بهذا الشأن!".. مؤكدًا أنه "لا يتكلم إلا عن لاعبي بايرن ميونخ" على حد تعبيره.

يطمح توخيل في جلب لاعب إلى خط دفاعه وبدأ المباحثات حول العديد من الأسماء، لكن أهمها يبدو أنه رونالد أراوخو وبدرجة أقل كليمونت لونجليه.