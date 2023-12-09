"لقد هاتفت أمي فقط!".. توخيل يتهكم على مكالمة أراوخو!

أحمد مجدي
Thomas Tuchel, Manager of Bayern MunichGetty Images
الدوري الألماني - بوندسليجابايرن ميونخبرشلونةت. توشيلR. Araújo

الحس الفكاهي لا يزال حاضرًا عند المدرب الألماني

أفادت مصادر صحفية ألمانية مؤخرًا بأن مدرب بايرن ميونخ، توماس توخيل، قد أجرى مكالمة مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو نجم برشلونة من أجل تسهيل ضمه إلى العملاق البافاري.

إلا أن بيئة اللاعب الأوروجوياني نفت الخبر، كما أن توخيل نفسه انضم إلى قائمة مفندي تلك التقارير.

قال توخيل في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس ألمانيا": "لن أعلق على هذه التقارير على أي حال ولا أريد ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واستطرد: "أهاتف والدتي أيضًا، ولكن لا يقوم أحد بإعداد تقارير بهذا الشأن!".. مؤكدًا أنه "لا يتكلم إلا عن لاعبي بايرن ميونخ" على حد تعبيره.

يطمح توخيل في جلب لاعب إلى خط دفاعه وبدأ المباحثات حول العديد من الأسماء، لكن أهمها يبدو أنه رونالد أراوخو وبدرجة أقل كليمونت لونجليه.

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