"لقد كان مقبولًا ".. مدرب الأرجنتين يدافع عن قرار ميسي بالانتقال إلى إنتر ميامي

ماذا قال مدرب الأرجنتين عن مستوى ميسي في إنتر ميامي؟

تحدث ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين عن قرار انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها ميسي بعد قراره الأخير بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى الدوري الأمريكي، يرى سكالوني أن قرار ميسي مقبولًا، وأدائه الرائع مستمر.

وقال سكالوني، في تصريحات لصحيفة "ذا أثلتيك" : "لا أعتقد أن المستوى في الدوري الأميركي سيء، على العكس كنت في مباراة إنتر ميامي ضد شارلوت ولم تكن سيئة في الواقع كان المستوى مقبولاً وكل مباراة كرة قدم صعبة".

وتابع: "ليس هناك شك في أن الدوري الأمريكي يتجه نحو التقدم إنه يتحسن ويجذب نجوم كرة القدم للحضور واللعب هنا ويمكنني رؤية التحديات التي يمثلها الدوري الأمريكي الممتاز ورأيت فرق جيدة هنا".

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وسجل ميسي حتى الآن منذ انضمامه 9 أهداف في 6 مباريات فقط، وقاد النجم الأرجنتيني إنتر ميامي للتأهل لنهائي بطولة كأس الدوري الأمريكي، وسيواجه نادي ناشفيل في 20 أغسطس المقبل على لقب البطولة.