"لقد غبنا لفترة طويلة " حملة ساخرة من جهور آرسنال على تغريدة دوري أبطال أوروبا!

عودة الجانرز لليالي الأبطال

تعرض آرسنال للسخرية بلا رحمة من جانب جماهيره بعد أن شاركوا منشورًا يشرح فيه كيفية عمل دوري أبطال أوروبا.

آرسنال انهي الموسم في المركز الثاني، وفقد فرصة التتويج باللقب أمام حملة مميزة من مانشستر سيتي، لكن بنطرة إيجابية الجانرز عادو آخيرًا إلى ليالي الثلاثاء الكبير بعد فترة من الغياب عن دوري أبطال أوروبا.

سيكون هذا أول ظهور لكتيبة ميكيل أرتيتا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2015/2016، وقبل مواجهة الأندية الأوروبية الكبرى، قام آرسنال بنشر منشور يشرح فيه كيفية عمل البطولة.

ونشر حساب آرسنال الرسمي تغريدة عبر "تويتر" تقول: "كيف تعمل البطولة، كل ما تحتاج إلى معرفته عن دوري أبطال أوروبا استعدادًا للموسم 23/24".

بالنظر إلى أنها البطولة التي ضمن لآرسنال التأهل إليها لمدة 19 موسمًا متتاليًا قبل انقطاعهم، لم تحظ التغريدة بترحاب كبير، حتى جماهيرهم سخروا من التغريدة بشكل كبير.

وكتب أحد المستخدمين على تويتر سخرًا: "لقد غابنا عن دوري الأبطال لفترة طويلة حتى أن النادي يعلمنا كيف تعمل البطولة".

وكتب آخر: "كيف تعمل البطولة؟ أعلم أن ست سنوات تبدو طويلة لكنها ليست كذلك حقًا".

وأضاف ثالث: "لقد غبنا عنها لفترة طويلة لدرجة أن النادي قرر تذكيرنا كيف تعمل البطولة".

وقال رابعًا: "يبدو أنها مرت لفترة طويلة حتى ننسى كيف تعمل بصراحة"، علق آخر قائلاً: "أنا أبكي، نحن نعلم كيف تعمل البطولة".

آرسنال سيكون في التصنيف الثاني في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مما يعني أنهم لن يوضعوا في مجموعة مع فرق مثل ريال مدريد وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، وغيرهم.

على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكانهم أن يوضعوا في مجموعة مع فرق مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وميلان وغيرهم.