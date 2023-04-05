"لقد رأينا هذه الحفلة باللون الأبيض مسبقًا" أينتراخت فرانكفورت يسخر من برشلونة بعد هزيمة الكلاسيكو

سخر الفريق الألماني أينتراخت فرانكفورت، من نادي برشلونة عقب الهزيمة من ريال مدريد بالكلاسيكو، بملعب كامب نو، برباعية.
وقام أينتراخت فرانكفورت بإقصاء برشلونة من الدوري الأوروبي، في أبريل الماضي من الدور ربع النهائي، بعد الهزيمة 3-2 بكامب نو.
ونشر الفريق الألماني تغريدة استدعى فيها فوزه العام الماضي على برشلونة، قائلًًا:" لقد شهدنا هذه الحفلة بذلك الزي الأبيض من قبل".
كما أرفق الحساب الرسمي للفريق الألماني صورة من مباراة فريقه أمام برشلونة بكامب نو، وسط حضور ضخم لجماهير أينتراخت فرانكفورت.
الجدير بالذكر أن قامت جماهير برشلونة ببيع التذاكر المخصصة لفريقهم، لجماهير فريق أينتراخت فرانكفورت الذين تواجدوا بعدد حوالي 35 ألف مشجع ألماني.
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