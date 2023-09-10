"لقد دمرني" .. صديقة أنتوني تواصل الاتهامات وتوجه رسالة خاصة إلى مانشستر

حثت كافالين مانشستر يونايتد على منع أنتوني من المشاركة مع الفريق بعد اتهامات بالعنف من جانبها وامرأتين أخريين.

انتقدت جابرييلا كافالين، صديقة أنتوني الجناح البرازيلي لنادي مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي لبطء استجابته للاتهاماتبشأن مهاجمته لها في مناسبات متعددة بين يونيو 2022 ومايو 2023، وحثتهم على إيقاف اللاعب من المشاركة في المباريات.

في مقابلة حديثة مع موقع "UOL" البرازيلي، اتهمت جابرييلا كافالين شريكها السابق بتهديدها بالقتل، وقام بضربها عدة مرات على فترات زمنية مختلفة من بينها عندما كانت حاملًا، قبل أن ينفي أنتوني جميع التهم، ويعلن براءته في مقابلة تلفزيونية.

بعد هذا الاتهام، خرجت امرأتان أخريان - رايسا دي فريتاس وإنجريد لانا - باتهامات بالاعتداء الجنسي ضد أنتوني، ونتيجة لذلك، تم فتح تحقيقات من قبل شرطة مانشستر الكبرى وشرطة ساو باولو.

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الآن، طالبت كافالين مانشستر يونايتد بحظر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا عن اللعب بينما تقوم الشرطة بالتحقيق في هذه الادعاءات، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت كافالين: "يجب أن يتم إبعاد أنتوني عن الملعب، من المحبط أنه ما زال مسموحًا له باللعب في الوقت الذي يتم فيه التحقيق، أنا مدمرة تمامًا بسبب ما حدث، كيف يمكن للحياة أن تستمر كالمعتاد بالنسبة له؟ لا يمكنهم معرفة ما يعرفونه الآن بدون اتخاذ أي ردة فعل، يجب إبعاده".