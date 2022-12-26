"لقد خذلت بلادك" .. جمهور برينتفورد يسخر من كين

لقطة كأس العالم تطارد نجم سبيرز

سخر جمهور برينتفورد من قائد توتنهام هاري كين على هامش لقاء الفريقين لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز وذكره بما حدث في المونديال.

وفي اللقاء الأخير لإنجلترا بكأس العالم قطر 2022 سجل كين ركلة جزاء ولكن أضاع أخرى في اللقاء الذي خسره فريقه 2-1 ضد فرنسا.

واستقبل جمهور أصحاب الأرض برينتفورد النجم بهتافات "لقد خذلت بلادك" في اللقاء الأول لتوتنهام مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز.

رد كين جاء عبر تقليص الفارق لفريقه بالهدف الأول الذي أتاح المجال لعودة سبيرز في اللقاء والتعادل بهدفين لكل جانب عقب التأخر بنتيجة 2-0.

هدف كين يعني استمراره بالتسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباريات البوكسينج داي للعام الثامن على التوالي، وتسجيله الهدف العاشر في هذه المناسبة التي أصبح هدافها التاريخي.