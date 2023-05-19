"لقد حقق هدفه بطريقة مثيرة للاشمئزاز" منافس روما بالدوري الأوروبي ينتقد لعب مورينيو

الجميع ينتقد مورينيو رغم وصوله للنهائي الأوروبي!

تعرض مدرب روما، جوزيه مورينيو، لنقد كبير، من الجميع، بسبب أسلوب لعبه بنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز روما على نظيره الألماني، باير ليفركوزن، بنصف نهائي الدوري الأوروبي، 1-0 مجموع المباراتين.

فقال مدرب ليفركوزن لقناة "آر تي إل":" من المحزن أن تؤدي طريقة اللعب هذه إلى النجاح".

وتحدث كرم دميرباي، قائلًا:" إنه لأمر مخز أن يكافأ أسلوب لعب كهذا في مباراة نصف نهائي، لكن علينا أن نهنئ خصمنا. لقد حقق هدفه بطريقة مثيرة لاشمئزاز".

وأضاف زميله نديم أميري:" لم نستحق أن يتم إقصاؤنا على يد فريق لا علاقة له بكرة القدم".

الجدير بالذكر أن، سيواجه روما نظيره إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، في 31 من مايو الجاري، على ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست بالمجر.