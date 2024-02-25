"لقد حزمت أمتعتي" .. تعليق ساخر من توماس توخيل على واقعة الحقيبة المعدنية!

المدرب الألماني يُعلق بسخرية على سؤال الصحفيين بشأن الحقيبة المعدنية

سخر توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بعدما تم سؤاله عن الحقيبة التي جلس عليها خلال مباراة فريقه ضد لايبزيج ضمن منافسات الدوري الألماني.

وظهر توخيل وهو يجلس على حقيبة من الألومينيوم خلال مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج التي فاز بها الفريق البافاري بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 23 ضمن منافاسات الدوري الألماني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن توخيل مازح الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، بعدما وجهوا له سؤالًا حول الحقيبة التي كان يجلس عليها، حيث قال: "لقد أحضرتها من المنزل خصيصًا إنها حقيبة من الألومنيوم وكل أغراضي بداخلها معبأة بالفعل".

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جاء ذلك بالتزامن مع قرار نادي بايرن ميونخ الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، بأن توخيل سيترك النادي بنهاية الموسم الحالي، بعد اتفاق بين الطرفين.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة فرايبورج مساء الجمعة القادم بالدوري الألماني، ثم مواجهة لاتسيو الإيطالي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، ويواجه شبح الخروج المبكر من البطولة.