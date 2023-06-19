"لقد تم تضليله".. جوارديولا يعلق على اتهامات تشافي بمنع كانسيلو من الانتقال لبرشلونة

هل مانشستر سيتي منع انتقال جواو كانسيلو إلى برشلونة؟

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أخبار منعه انتقال جواو كانسيلو، إلى برشلونة.

وكان اللاعب البرتغالي قد رحل عن مانشستر سيتي في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لفريق بايرن ميونخ مع وجود بند للبيع النهائي.

وصرح تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة لقناة "TV3" قائلًا:" مازلت حريصًا على ضم كانسيلو، لقد أردت ضمه ولكن في النهاية أخبروني أن مانشستر سيتي لا يريده أن يأتي إلى برشلونة".

وأصر جوارديولا، في تصريحات صحفية له على عدم تلقي مانشستر سيتي أي اهتمام من برشلونة لضم اللاعب، معلقًا على تصريحات تشافي: "لقد تم تضليله إنه بعيد عن الواقع قررنا أن جواو يجب أن يغادر ولم نهتم إلى أين سيذهب، إذا كان يريد الذهاب إلى مانشستر يونايتد الذي يعد غريمنا".

وتابع:" أنا لا أقول إن تشافي قد كذب عليه لكني أقول إنه كان مضللاً ذهب جواو إلى بايرن ميونخ لأن بايرن أراده ولم نحصل على عرض من برشلونة ".

وحتى الآن مستقبل جواو كانسيلو غير واضح، ولكن من المرجح عدم مشاركته مع مانشستر سيتي الموسم المقبل.