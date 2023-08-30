"لقد تأخرنا كثيرًا" .. زينيت يتحسر على التفريط في مالكوم لصالح الهلال

النادي الروسي فاز بـ60 مليون يورو، لكنه خسر فنيًا بالاستغناء عن مالكوم للهلال

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بينما يتألق الجناح البرازيلي مالكوم مع الهلال السعودي، يبقى ناديه السابق زينيت الروسي يتحسر على التفريط به، مقابل الإغراءات المالية الكبيرة.

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الزعيم ظفر بخدمات البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ولمدة أربعة مواسم، مقابل 60 مليون يورو، لصالح النادي الروسي.

ونجح البرازيلي خلال أربع مباريات في دوري روشن السعودي، في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

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آخر أهداف مالكوم جاء أول أمس الإثنين، أمام الاتفاق، وهو الهدف الذي قام زينيت بنشره، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مع عرض لقطة من أحد الأفلام الكرتونية، يردد بطله خلالها: "لقد تأخرنا كثيرًا!".

يذكر أن مالكوم يحتل الوصافة في جدول ترتيب هدافي الموسم حاليًا برصيد أربعة أهداف، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، صاحب الخمسة أهداف.

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