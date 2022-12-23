"لقد أنهى كل شيء" .. إيميليانو يسخر من لاعب فرنسا!

ضحية جديدة لحارس منتخب الأرجنتين.

واصل إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين تعليقاته الساخرة على لاعبي منتخب فرنسا، فبعد السخرية من كيليان مبابي، جاء الدور على أوريليان تشواميني متوسط ميدان فرنسا وريال مدريد.

حارس مرمى أستون فيلا قائد منتخب بلاده لحصد النجمة الثالثة في المونديال، لكن بعيدًا عن مستواه الكبير في البطولة الإ أنه أثار الجدل بسبب احتفالاته وسخريته من لاعبي فرنسا، حيث قام إيميليانو بحركة مشينة على منصة التتويج بعد حصوله على جائزة أفضل حارس مرمى في كأس العالم، وبعد ذلك خلال الاحتفال في غرفة خلع الملابس سخر من مبابي مغنيًا "لنقف صمت حدادًا على مبابي".

إيميليانو واصل استفزازاته حيث حمل دمية بصورة مهاجم باريس سان جيرمان وهو يبكي، خلال احتفالات منتخب الأرجنتين في بوينس آيرس باللقب الغائب منذ 36 عاما.

وقال مارتينيز عن لقطة استفزاز تشواميني: "عندما أنقذت ركلة الجزاء الأولى في النهائي علمت أن الصبي الآخر -أوريليان تشواميني- سيكون متوترًا جدًا، حاولت أن ألعبه ذهنيًا من خلال رمي الكرة بعيدًا والتحدث معه وقد أخطأ الهدف، لقد انهي كل شيء".

منتخب الأرجنتين للانتصار على فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 قطر بركلات الترجيح (4/2)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم.