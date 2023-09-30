"لقد أفسدوا المباراة" .. حتى الخصوم تعاطفوا مع ليفربول

أسطورة مانشستر يونايتد غاضب من حكام توتنهام وليفربول!

أعرب جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد عن انزعاجه من قرارات حكام مباراة توتنهام وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2023-24.

وقال نيفيل أثناء التعليق على المباراة: "بطاقة صفراء ستكون عادلة، هم يراجعون الموقف من اللحظة الأخيرة، وهنا يبدو التدخل سيئًا".

وأضاف: "لكن الأمر ليس كذلك، لقد انزلقت قدمه ولا يجب أن يطرد بالنسبة لي، لو طردوه سيفسدون المباراة على الأرجح".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "كلاعب سابق لا أرى أنه كان يستهدف قدم المنافس، يمكنكم أن تجعلوا الإعادة بطيئة قدر ما تريدون، قدمه انزلقت ولم يكن يريد أن يؤذي الخصم.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر المباراة في اللحظات الأخيرة من عمرها بهدف عكسي سجله جويل ماتيب بالخطأ في مرماه، بعد أن تعرض لطردين وألغي له هدفًا اعترفت لجنة الحكام بصحته لاحقًا.