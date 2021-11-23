لقبان للهلال أم 4؟ .. الإجابة عند ريال مدريد والأهلي!

حسم الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي لصالحه بهدفين دون رد سجلهما ناصر الدوسري وموسى ماريجا على مدار شوطي المباراة التي لُعبت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الفريق السعودي رفع عدد ألقابه في آسيا إلى 8، منهم لقبين لكأس الكؤوس الآسيوية ولقب لكأس السوبر و4 ألقاب لدوري الأبطال مناصفة بين المسمى القديم والجديد للبطولة.

خلاف كبير مُثار في السعودية منذ تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وازداد حدة بعد الفوز باللقب مساء اليوم، حول عدد ألقابه في البطولة، إذ يرى العديد من جمهور وإعلام المنافسين أن الفريق العاصمي لم يُتوج سوى بلقبين في دوري الأبطال، وهو بذلك عادل إنجاز الاتحاد الذي تُوج باللقب عامي 2004 و2005.

الناقد الرياضي جمال عارف المنتمي لنادي الاتحاد أكد في تغريدة عقب المباراة أن الهلال لم يُتوج سوى بلقبين لدوري الأبطال ولقبين آخرين لبطولة الأندية الآسيوية، إذ كتب "أتحدي المعلق فهد العتيبي الذي كرر خلال المباراة ان الهلال حقق دوري_ أبطال أسيا أربع مرات. سأنتظر أن يظهر العتيبي أوغيره ما يثبت أن الهلال حقق البطولة الرابعة بمسمى دوري أبطال آسيا. نحترم الهلال ونبارك له لكن دون معلومات مغلوطة".

اتحدي المعلق فهد العتيبي الذي كرر خلال المباراة ان الهلال حقق #دوري_ابطال_اسيا اربع مرات .

سأنتظر ان يظهر العتيبي اوغيره مايثبت ان الهلال حقق البطولة الرابعة بمسمى دوري ابطال اسيا .

نحترم الهلال ونبارك له لكن بدون معلومات مغلوطة . — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) November 23, 2021

وتفاعل العديد من المغردين مع التغريدة حتى أعيد نشرها ما يزيد عن 600 مرة، وصراحة لا أفهم ما هو الهدف من الدخول في مثل تلك المعركة الإعلامية الجماهيرية التي لا جدوى منها!

ما الفارق الذي سيحدث الآن لو قلنا أن الهلال تُوج بأربعة ألقاب لدوري أبطال آسيا أو لقبين للبطولة بالمسمى القديم وآخرين بالجديد! ما الذي سيتغير؟ العميد يحتفظ بإنجاز الفوز باللقب موسمين متتاليين ويحق لهم تمامًا الاحتفاء بهذا النجاح العظيم والتركيز عليه إعلاميًا وجماهيريًا بدلًا من الدخول في معارك خاسرة تمامًا.

عارف وغيره من النقاد والإعلاميين يُريدون إثباتًا على فوز الهلال بأربعة ألقاب لدوري أبطال آسيا، حسنًا .. الإثبات تجدونه لدى عديد الأندية خارج آسيا وعلى رأسها الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

العملاق القاهري حين تدخل موقعه الرسمي تلاحظ ضمن معلوماته أنه تُوج بدوري أبطال أفريقيا 11 مرة، فيما يظهر على قميصه 10 نجوم تعبيرًا عن فوزه باللقب 10 مرات، علمًا أنه فاز بالبطولة بمسماها القديم مرتين و8 مرات بالاسم الجديد.

لنبدأ الموسم الجديد بالقميص الجديد 🦅🔴 pic.twitter.com/JYcLpCopne — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) October 25, 2021



ريال مدريد لا يختلف كذلك، إذ مكتوب في موقعه الرسمي أنه فاز بالكأس الأوروبية 13 مرة دون تفصيل الألقاب حسب المسمى القديم والجديد، علمًا أنه فاز باللقب 6 مرات بالاسم القديم، كأس الأندية الأوروبية البطلة، و7 بالجديد، دوري أبطال آوروبا.

الحقيقة المؤكدة الآن والتي لا جدال فيها أن الهلال وصل إلى مكانة ريال مدريد والأهلي على الصعيد القاري، بأن أصبح أكثر أندية آسيا فوزًا بالبطولة الأهم على مستوى الأندية .. بطولة دوري الأبطال، وأي خلاف حول تفاصيل أخرى لا جدوى منه ولن ينفع بشيء.

الأندية المنافسة، وخاصة النصر والاتحاد، مطالبة بمحاولة العمل بجد وحل مشاكلها الإدارية والمالية والعودة إلى المنافسة، بدلًا من محاولة التقليل من إنجازات الهلال بشتى الطرق والوسائل.

الأفضل لجمهور وإعلام الاتحاد تحديدًا الالتفاف حول النادي ودعمه في منافسته الرائعة على لقب الدوري السعودي، لأن التتويج باللقب قد يكون نقطة الانطلاق التي يبحث عنها النادي ليعود من جديد للأعلى ومنصات التتويج، ولنراه بطلًا لآسيا من جديد.