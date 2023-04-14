لقاءات بين المسؤولين.. 6 صفقات على طاولة مفاوضات برشلونة وإنتر ميلانو

الميركاتو يبدأ بين أروقة الناديين

هناك العديد من المحادثات بشأن صفقات تبادلية بين إنتر ميلانو وبرشلونة تجري في الوقت الراهن وتخص بضعة من لاعبي الفريقين.

وفقًا لموقع "إف سي إنتر نيوز" فإن هناك محادثات جرت بوساطة من وكيل اللاعبين إدواردو كرينيار، جمعت بين كل من ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني ونظيره في إنتر بييرو أوسيليو.

المفاوضات شملت حرص برشلونة على تقديم معلومات حول الموقف التعاقدي للظهير الأيمن الهولندي دينزل دومفرايس، الاسم الذي تم اقتراحه على المسؤولين الكتالونيين، والذي يقع تحت توكيل مجموعة "واسيرمان" التي تتولى شئونه في الوقت الراهن.

أما بالنسبة للأهداف الأخرى المرشحة لأن تدخل ضمن صفقات الفريقين في الصيف المقبل، تعود الصفقة التبادلية التي تم الحديث عنها كثيرًا والتي تتضمن انتقال مارسيلو بروزوفيتش إلى برشلونة، وفرانك كيسييه إلى إنتر.

أيضًا كان هناك نقاش حول وضعية المدافع رونالد أراوخو الذي لا يريد تشافي هيرنانديز طرحه على مائدة المفاوضات بالأساس، ولكن النيراتزوري يريد التعرف على موقفه في برشلونة بشكل أكثر تعمقًا.

هناك رغبة قد تكون مرجحة في الفترة المقبلة لدى برشلونة تختص برحيل جناحه فيران توريس من أجل تمويل العودة التي يريدها النادي الكتالوني لأهم أساطيره التاريخيين، ليونيل ميسي، وقد يكون النيراتزوري على مائدة التفاوض حول هذا الاسم أيضًا.

ولا يمكن نسيان الهدف الساخن دائمًا للنيراتزوري بين أروقة برشلونة، وهو الظهير الأيسر جوردي ألبا الذي قد يكون لاعبًا لإنتر بدءًا من الموسم المقبل.