لفتة رائعة من جماهير إيفرتون .. ملحمة لمساعدة ديلي ألي!

"سويًا نحن أقوى"

قدمت جماهير إيفرتون لفتة طيبة للغاية تجاه لاعبه ديلي آلي الذي أعلن مؤخرًا عن عدة أزمات واجهها في حياته الشخصية والمهنية خلال حوار مع جاري نيفيل.

جاء هذا خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي ضد فولهام، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف على ملعب فريق ديلي آلي.

وقامت الجماهير برفع لافتة من أجل تقديم الدعم للاعب الذي يمر بفترة صعبة من حياته، وضعت صورته عليها وكتبت رسالة دعم واضحة: نحن معك يا ديلي، سويًا نحن أقوى".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان آلي قد كشف عن صعوبات عديدة واجهته وهو طفل، حيث اضطر للتعامل مع سوء معاملة مع أسرته وتم إجباره على السفر إلى نيجيريا للتعلم هناك.

جدير بالذكر أن ديلي آلي كان قد أمضى الأشهر الماضية في صفوف بشكتاش التركي لكنه لم يلعب سوى لعدد محدود من المباريات قبل أن يعود إلى إيفرتون ويؤكد مدربه شون دايش أنه بعيد عن العودة قريبًا للملاعب.