"التغيير بدأ" .. لفتة رائعة من فرانك كيسييه تجاه لاعب الأهلي الصاعد

الإيفواري يواصل العطاء داخل الملعب وخارجه..

بدأ الأهلي السعي الحقيقي في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من لاعبيه الأجانب فيما يتعلق باستغلالهم لتطوير اللاعبين السعوديين، ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه كان أول من مد يد العون في هذا الشأن.

الإيفواري كان قد انضم للراقي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وكما كان كيسييه هو أفضل لاعبي قلعة الكؤوس الأجانب في الموسم الماضي، سيكون هو بوابة التغيير في آلية التعاون بين الأجانب والمحليين خارج الملعب.

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كيسييه فتح أبواب صالته التدريبية الخاصة أمام أيمن فلاته؛ لاعب وسط الأهلي الشاب، لخوض بعض التدريبات اللياقية معه، في حضور المدرب الخاص بالأول كذلك.

هذا الفيديو نشره ثامر الشهراني؛ أخصائي العلاج الطبيعي، معلقًا: "أفضل فيديو تشوفه اليوم .. التغيير بدأ؛ تغيير في عقلية واحترافية اللاعب السعودي".