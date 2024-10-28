لفتة دعم برازيلية لفينيسيوس من داخل حفل البالون دور!

دعم كبير لفيني...

تلقى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، دعمًا كبيرًا من بعض الحضور في حفل جائزة الكرة الذهبية، والمقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان البرازيلي، من أقوى المرشحين للفوز بالجائزة، وتوقعت بعض المصادر فوزه بالجائزة، إلا إنه خلال الساعات الماضية وبحسب صحيفة "ماركا" فإن الإسباني رودري؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو الفائز الليلة بجائزة الكرة الذهبية وليس فيني.

ومن جانبه قرر فينيسيوس صاحب الـ 24 عامًا، مقاطعة الحفل وعدم الذهاب، وكذلك إدارة فريقه، إذ شدد خوان كاميلو، مدير المركز الإعلامي للفريق الملكي، بأن بعثة العملاق الإسباني لن تتواجد في مكان لا يحترم النادي أو لاعبيه.

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والتقطت عدسات الكاميرات، لقطات دعم لنجم ريال مدريد من داخل الحفل، إذ قام المؤثر البرازيلي ريسيبا، بدعم مواطنه ورفع قميص فينيسيوس، على السجادة الحمراء، أثناء التقاط الصور.

بينما ظلت تهتف بعض الجماهير المتواجدة أمام مقر الحفلة، باسم فينيسيوس جونيور، وهي ترفع قميصه، وتوجه له رسائل الدعم، بعد أنباء خسارته الجائزة لصالح رودري.