لفتة إنسانية .. نجم إنتر يدعم طفل سعودي قبل خضوعه لعملية جراحية

موقف رائع من نجم إنتر الإيطالي..

قام أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر الإيطالي، بـ"لمحة إنسانية" أكثر من رائعة، مع طفل سعودي؛ يُعاني من المرض.

إنتر يعيش أيامًا سعيدة حاليًا، مع مدربه الإيطالي الشاب سيميوني إنزاجي؛ فبعد الوصول إلى نهائي أبطال أوروبا، الموسم الرياضي الماضي، توّج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب الدوري "سيريا أ" 2023-2024.

التركي هاكان تشالهان أوغلو، متوسط ميدان الإنتر، أرسل مقطع فيديو إلى الإعلامي السعودي زهير الشامسي؛ للتعبير عن دعمه الكبير لابنه المريض.

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وعن ذلك يقول الشامسي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء: "ابني ريان يعاني من عارض صحي، باذن الله بسيط، وسيحتاج أن يجري عملية جراحية، خلال الفترة القادمة".

وأضاف الإعلامي السعودي: "اليوم كان لي مكالمة مع أحد الأصدقاء بالكورفا نورد (ألتراس إنتر).. سألني إذا ما كنت سأحضر حفل التتويج بلقب الدوري؛ فأعتذرت له، وأخبرته بوضع ابني الصحي".

وأشار إلى أن أعضاء "الكورفا نورد"، تعرفوا على ابنه ريان، عندما حضر معه مباريات إنتر، في بطولة كأس السوبر الإيطالي الأخيرة، والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية.

وكشف زهير الشامسي، عن أن صديقه بـ"الكورفا نورد"، قام بعد دقائق قليلة من إنهاء المكالمة بينهما، بإرسال فيديو هاكان، الذي يدعم فيه ابنه، ويدعو له بالشفاء العاجل.

واختتم الشامسي تغريدته؛ بالقول: "يلوموني بحبك يا إنتر.. هذا الكيان بالنسبة لي أكثر من مجرد نادي؛ أنه عائلة وأصدقاء وأكثر".

