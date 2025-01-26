ذهب مع أحد الأطفال للمدرجات .. لفتة إنسانية من كورتوا عقب مباراة بلد الوليد!

لفتة رائعة من كورتوا...

شهدت مباراة بلد الوليد، وريال مدريد، مساء أمس السبت في الدوري الإسباني، لفتة رائعة من تيبو كورتوا، حارس مرمى، الفريق الملكي تجاه أحد الأطفال عقب نهاية المواجهة.

وتمكن ريال مدريد، من حسم المباراة لصالحة بثلاثة أهداف دون رد، جاءت بتوقيع كيليان مبابي، ليواصل الميرينجي، انفراده بصدارة ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإنه عقب المباراة وأثناء خروج اللاعبين إلى غرفة خلع الملابس، قفز أحد الأطفال من المدرجات إلى الملعب، توجه إلى الحارس البلجيكي، الذي عامله بلطف والتقط بعض الصور معه، وأهداه قميصه.

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وأشار التقرير إلى أن الصبي، طلب من كورتوا، أن يذهب معه إلى المدرجات ووافق الحارس البلجيكي، وبالفعل ذهب معه والتقى بعائلته والتقط عدة صور معهم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، يستعد لمواجهة بريست، مساء الأربعاء المقبل في ختام مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على إسبانيول، يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.