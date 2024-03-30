لغم يهدد بانفجار .. الهلال والنصر يتفقان على قرار غير متوقع قبل السوبر السعودي!

هل يتم خرق اللائحة لإنقاذ الموقف؟

فجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي، مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بمباراة الهلال والنصر المقررة، 8 أبريل المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي.

وقال الحميدي خلال تقديمه لبرنامج "برا 18" على قناة "SSC الرياضية"، إنه بحسب مصادر خاصة، لم يتقدم أي من الهلال أو النصر حتى الآن إلى اتحاد الكرة السعودي بطلب لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة السوبر.

وأضاف الحميدي: "المباراة ستقام يوم 8 أبريل، وحتى الآن لم تطلب إدارة أي الناديين طاقمًا أجنبيًا لإدارة اللقاء، رغم أن اللوائح تنص على أن الفترة المحددة لهذا الطلب تكون قبل 14 يومًا من موعد المباراة".

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وتابع: "وفقًا للمعطيات، طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر في السوبر سيكون سعوديًا ولن يتم الاستعانة بحكام أجانب، حتى الآن".

وأحدث هذا الخبر جدلًا بين جماهير الناديين التي حذرت من تقاعس الإدارات عن الاستعانة بحكام أجانب، نظرًا لما تمثله هذه المباراة من حساسية كبيرة بين النصر والهلال، والتي دائمًا ما تشهد مواجهاتهما جدلًا تحكيميًا.

يذكر أن القرعة أسفرت عن مواجهة نارية بين النصر والهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية المقررة 11 أبريل، لمواجهة المتأهل من المباراة الأخرى في نصف النهائي بين الاتحاد والوحدة.