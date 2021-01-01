لعيون ميسي.. باريس سان جيرمان يدرس بيع إيكاردي

النادي الباريسي سيفعل كل شيء للتوقيع مع ميسي..

انتشرت شائعات كثيرة بالصحف الفرنسية في الآونة الأخيرة عن تفكير إدارة باريس سان جيرمان في بيع ماورو إيكاردي خلال الصيف المقبل لتسهيل وصول ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء.

وبحسب ما أتى في تقرير نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإدارة بي آس جي تفكر في تسريع عملية بيع إيكاردي وعودته إلى الدوري الإيطالي خصوصًا مع كثرة المهتمين بالتعاقد معه هناك.

رحيل المهاجم الأرجنتيني عن باريس من شأنه أن يُفيد النادي على كلا الصعيدين الرياضي والاقتصادي، فمن جهة سيفسح المجال للتعاقد مع ميسي، ومن جهة اقتصادية أخرى سيؤثر بصورة إيجابية على تخفيض كتلة الرواتب.

مع تخفيض كتلة الرواتب، سيتسنى لإدارة باريس أن تمنح ميسي الراتب الفلكي المتوقع، مع المساعدة بصورة كبيرة على الوفاء بقوانين اللعب المالي النظيف.

ليس هذا فحسب، بل إن رحيل إيكاردي سيسمح لليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بشراء عقد مويس كين من إيفرتون، لا سيما وأنه أحد أكثر المعجبين بما يقدمه المهاجم الإيطالي مع بي آس جي مؤخرًا.

المتوقع أن تكون وجهة إيكاردي المقبلة هي السيري آ، حيث يبرز اهتمامًا خاصًا من يوفنتوس يعتمد على ما سيحدث في مستقبل كريستيانو رونالدو، كما يوجد متابعة عن كثب من روما وميلان لوضعية المهاجم الأرجنتيني أيضًا.

الجدير بالذكر أن رحيل إيكاردي عن باريس من شأنه أن يجعل غرفة خلع الملابس في النادي الفرنسي كلها من أنصار البرغوث أيضًا، فمن المعروف أن علاقة الثنائي ليست جيدة لدرجة استبعاد المهاجم دائمًا من قائمة منتخب الأرجنتين، ليكون عامل جذب إضافي لميسي للذهاب إلى العاصمة الفرنسية.