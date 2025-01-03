"الجميع يريد كسر لعنة هاري كين" .. نجم إسبانيا السابق يرشح بايرن ميونخ لاستعادة لقب البوندسليجا

"في الدوري الألماني عليك القتال دائمًا"

تمنى الإسباني خافي مارتينيز، لاعب فريق قطر الحالي، لفريقه السابق بايرن ميونخ التوفيق في استعادة لقب الدوري الألماني، بعدما خسره في الموسم الماضي لحساب باير ليفركوزن.

خافي مارتينيز (36 عامًا)، كان أحد عناصر الجيل الذهبي لبايرن ميونخ واستطاع أن يحقق معه كل البطولات الممكنة، بما فيها دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الألماني 9 مرات، بينما كان ضمن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية 2012.

وقال مارتينيز في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "قضيت 9 مواسم في بايرن ميونخ (2012-21)، وأعتقد أنهم حاليًا المرشح الأقوى للفوز بلقب الدوري الألماني من بين الفرق المتنافسة".

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وأضاف: "في الدوري الألماني عليك القتال دائمًا من أجل حصد اللقب. أي شيء يمكن أن يحدث، هناك دائمًا صعود وهبوط، لكن من الواضح أن البايرن هذا العام هو المرشح الأوفر حظًا ونأمل أن يكون الأمر كذلك".

وتابع المدافع الإسباني: "أتمنى أن يفوز هاري كين أخيرًا باللقب الذي كان بعيدًا عنه. إنه أمر لا يصدق. بعد 11 موسمًا متتاليًا في الدوري الألماني، يصل في عامه الأول مع بايرن.. ويفوز ليفركوزن! كلنا نريده أن يفوز بأول ألقابه ويكسر هذه اللعنة".

ويحتل بايرن ميونخ حاليًا صدارة الدوري الألماني بـ36 نقطة، بعد مرور 15 جولة من عمر المسابقة، بينما يتقدم بفارق 4 نقاط فقط عن ملاحقه وحامل اللقب باير ليفركوزن، في الوقت الذي يتصدر فيه الإنجليزي هاري كين قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 14 هدفًا.