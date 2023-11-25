لعنة دوري أبطال أوروبا تطارده .. تشافي ضحى بلقاء رايو فاييكانو لأجل بورتو!

المدرب الإسباني لديه خطة!

يبدو أن لعنة الخروج من دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر تلاحق برشلونة حتى على المستوى المحلي وبعيدًا عن البطولة القارية.

فتشافي هيرنانديز المدير الفني للنادي الكتالوني يبدو وأنه يفكر بشكل مكثف في البطولة الأوروبية ولا يعطي نظيرتها المحلية نفس الأولوية بعد أن حققها الموسم الماضي.

تشافي بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" قد ترك عن عمد رونالد أراوخو وجول كوندي خارج تشكيلة برشلونة للحفاظ عليهما لمواجهة بورتو هذا الأسبوع في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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بالإضافة إلى هذا لم يدفع تشافي بالرباعي جواو فيليكس وإلكاي جوندوجان ورافينيا وفيرمين لوبيز من البداية سعيًا لاستخدامهم في مواجهة هذا الأسبوع الأوروبية.

جدير بالذكر أن تأهل برشلونة من مجموعته أصبح في خطر بعد الخسارة بهدف نظيف من شاختار دونستيك في الجولة الماضية، حيث يتقاسم الصدارة مع بورتو بتسع نقاط، وخلفهما شاختار بست نقاط في المركز الثالث.