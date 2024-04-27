لعنة الهلال تصيب العين بعد الخروج الآسيوي.. "خطأ فادح من الحارس المتألق!"

العين يتعرض لظاهرة غريبة في الدوري الإماراتي..

يواجه فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، ظاهرة غريبة في موسمه، الذي كلّله بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة الهلال، ليعود إلى سلسلة الإخفاقات المحلية.

بعد 4 أيام فقط من إنهاء مسيرة الهلال في دوري أبطال آسيا، عاد العين إلى دوري أدنوك للمحترفين، ليتلقى خسارة أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة (1-2)، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة الجولة 21 من المسابقة.

وشهد اللقاء خطأ فادحًا من الحارس العيناوي خالد عيسى، الذي تألق في مباراة الإياب أمام الهلال، وحرم الزعيم من عدة فرص محققة، ليتسبب في ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، سجلها ميليهوجيفيتش بنجاح في الدقيقة 31.

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ورد محمد عباس بهدف التعادل للعين في الدقيقة 50، قبل أن يوقع إيجور جيسوس على هدف الفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 61.

وواصل العين سلسلة تعثراته في الدوري الإماراتي، للمباراة الرابعة، بعد تعادله مع الشارقة (1-1) وخسارته أمام النصر (1-3) ثم التعادل مع الجزيرة (2-2)، قبل الهزيمة أمام شباب الأهلي، ليتجمد رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثالث، مبتعدًا بفارق 16 نقطة عن الوصل المتصدر، مع تبقي مباراة مؤجلة للعين.