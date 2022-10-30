لعنة الدقيقة 99 .. أتلتيكو وسيميوني في مهب الرياح

لعنة الفشل تصيب سيميوني

يمر فريق أتلتيكو مدريد بفترة سيئة للغاية مع انطلاق الموسم الحالي، حيث تعثر الروخيبلانكوس في بطولة الدوري وابتعد عن المنافسة بشكل نسبي، لكن تظل كل الاحتمالات قائمة.

كما خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بصورة رسمية، ولم يتأكد بعد هبوطه إلى الدوري الأوروبي فقد ينتهي به المطاف خارج كل المنافسات القارية هذا الموسم.

فريق دييجو سيميوني خرج من بطولة دوري الأبطال بعد التعادل أمام باير ليفركوزن بنتيجة 2-2، وفي تلك المواجهة سنحت له فرصة أخيرة في الدقيقة 99 للتأهل من خلال ضربة جزاء أهدرها يانيك كاراسكو وسددها ساؤول نيجيز برأسه في العارضة، لنتتهي الفرصة وينتهي معها آمال الأتلتي في الاستمرار.

ويبدو أن حظ سيميوني السيئ لم يتوقف عند ذلك، حيث خسر الروخيبلانكوس في مواجهة قادش الأخيرة بالدوري الإسباني، والمثير في الأمر أن الهدف القاتل الذي استقبله أتلتيكو مدريد كان في الدقيقة 99.

وعلى الرغم من الفشل المتتالي الذي يلاحق الروخيبلانكوس، أوضحت صحيفة "آس" أن أتلتيكو مدريد عازم على مد عقد مدربه دييجو سيميوني، وذكر التقرير أن الفريق الإسباني يعمل على مد العقد المنتهي في 2024 لعامين إضافيين حتى 2026 رغم تراجع النتائج.