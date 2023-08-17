لعنة الإصابات تبدأ مبكرًا .. رسميًا: برشلونة يُعلن إصابة رونالد أراوخو

الإصابات تُقلق تشافي في بداية الموسم.

أعلن نادي برشلونة في بيانًا رسميًا اليوم الخميس، عن إصابة مدافعه رونالد أراوخو في عضلة الفخذ في الساق اليسرى.

الفريق الكتالوني يستعد لمواجهة فريق قادش مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وبحسب البيان الصادر من برشلونة، فإن اللاعب الأوروجوياني تعرض للإصابة أثناء التدريب، ولم يتم الكشف عن مدة غيابه والتي ستعتمد على سرعة تعافيه.

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التوقعات الأولية تُشير إلى احتمالية غياب أراوخو عن المستطيل الأخضر لمدة شهر بحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ليأتي غيابه بمثابة عقبة جديدة أمام تشافي هيرنانديز مدرب البرسا.

برشلونة يأمل في أن يعود أراوخو بعد نهاية فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، لكي يتمكن الأوروجوياني من مساعدة زملائه من جديد في مواجهة ريال بيتيس في 17 سبتمبر.