عجلة البريميرليج تعود للدوران

تتواصل سريعًا منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، وتتزايد وتيرة الإثارة بين بين المتنافسين للحصول على جوائز أمازون السعودية، وتنطلق الجولة 31 بمجموعة من المباريات المتنوعة، التي يمكن أن تمنح الكثير من النقاط.

ونعيد التأكيد على ضرورة الاهتمام بعناصر الثلاثي المتصارع على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي، حيث يتصدر الريدز الترتيب برصيد 67 نقطة، مقابل 65 نقطة لدى كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا، و64 نقطة في حوزة إرلينج هالاند ورفاقه.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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من نختار للجولة 31؟

لا يمكن أن تخلو أي تشكيلة من الثنائي المتألق في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والنرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي.

فبجانب التنافس بين فريقيهما على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، توجد أيضا منافسة خاصة بين صلاح وهالاند على لقب هداف المسابقة، حيث يأتي هالاند في المقدمة برصيد 18 هدفًا وخلفه صلاح بتسجيل 16 هدفًا، وهو نفس رصيد أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، ودومينيك سولانكي مهاجم بورنموث.

وبالنظر إلى المنافسة على لقب هداف الموسم، فهناك أيضا سون هيونج مين لاعب توتنهام، الذي يملك 15 هدفًا، وكذلك جارود بوين جناح وست هام المتألق بنفس الرصيد من الأهداف، ويعد الثنائي أيضا من الخيارات المميزة حتى نهاية الموسم.

وعلى مستوى الجولة 31، يمكن الاعتماد على 3 خيارات من ليفربول الذي سيواجه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، وإلى جانب صلاح، يمكن الاعتماد على برادلي في الدفاع، ولويس دياز في الوسط، أو داروين نونيز في الهجوم.وكذلك يمكن الاعتماد على ثلاثي مماثل من آرسنال، الذي سيواجه لوتون تاون في مباراة سهلة، ولدى آرسنال العديد من العناصر المميزة مثل بوكايو ساكا ووليام ساليبا ومارتن أوديجارد وكاي هافيرتز وجابرييل جيسوس.

وفي كتيبة المدرب بيب جوارديولا، يمكن الاعتماد على عناصر مثل: هالاند وفيل فودين وبرناردو سيلفا وكيفين دي بروينه وكذلك رودري.

اختيارات الكابتن:

1- صلاح ضد شيفيلد يونايتد

2- هالاند ضد أستون فيلا

3- ساكا ضد لوتون تاون

ولعشاق المغامرة والمخاطرة، يمكن وضع شارة الكابتن على داروين نونيز من ليفربول، أو رودريجو مونيز مهاجم فولهام، ضد نوتنجهام فورست، أو ألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل ضد إيفرتون.

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