حكم نهائي في اتهام جالتييه بالعنصرية ضد لاعبيه المسلمين

المحكمة تسقط قرار حبسه من المدعي العام

حصل كريستوف جالتييه، مدرب الدحيل القطري، على حكم بالبراءة من المحكمة العليا في مدينة نيس الفرنسية، بشأن قضايا تتعلق بالعنصرية والتمييز ضد لاعبيه العرب والمسلمين.

وكشف إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن المدرب السابق لباريس سان جيرمان تمت تبرئته اليوم من جميع الاتهامات التي وُجهت إليه.

وكان المدعي العام في فرنسا، قد عقد جلسة استماع لجالتييه الجمعة الماضي استمرت 9 ساعات، ثم أمر بحبس المدرب الفرنسي لمدة 12 شهرًا مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المدعي خلال الجلسة: "شخصيًا أجد أن كرة القدم هي الضحية في هذا الملف، الجمهورية الفرنسية كذلك ضحية، لذلك أطلب من الدفاع إعلان أن كريستوف جالتييه مذنب".

وفي أعقاب هذه التعليقات رد مُحامي جالتييه:"أين الدليل؟"، بينما اتهم من قاموا بنشر التسريبات الخاصة بتصريحات المدرب الفرنسي بغسيل الدماغ.

واليوم صدر الحكم النهائي في القضية بتبرئة جالتيه ونجله من هذه الاتهامات، رغم وجود أكثر من شهادة ضده حول منع لاعبين مسلمين من الصيام وسخريته من لاعبين من ذوي البشرة السوداء بوصفهم "كينج كونج".