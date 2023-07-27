"لعبوا كأنهم في دوري أبطال أوروبا" .. تشافي ينتقد آرسنال بعد الخماسية!

مدرب برشلونة مستاء من قوة آرسنال خلال مباراة الفريقين الودية، التي خسرها "البلوجرانا" بخماسية..

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن استيائه من مستوى الشدة الذي أظهره نادي آرسنال الإنجليزي، خلال المباراة التي أقيمت فجر الخميس على ملعب "SoFi" في مدينة إنجلوود، ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية لموسم 2023-2024، وخسرها الفريق الكتالوني بنتيجة 5-3.

تشافي يرى أن لاعبي آرسنال كانوا أكثر حدة مما هو متعارف عليه في مباراة ودية في هذه المرحلة من الموسم، خاصة وأنها المواجهة الأولى التي يخوضها برشلونة في فترة التحضير للموسم الجديد.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة جيدة للغاية بالنسبة للعرض الذي قدمه الفريقان، لكن ليس للمدربين، لقد كانت مباراة متكافئة".

وأضاف: "أخبرت أرتيتا في نهاية المباراة أنها كانت مثل مباريات دوري أبطال أوروبا، لأن القوة التي أدوا بها لم تكن طبيعية بالنسبة لمباراة ودية، لكني أفهم أن الجميع يريد الفوز".

وتابع: "بالنسبة لنا لقد كانت المباراة الأولى، واللاعبون يتعافون من الإصابة بفيروس، بالنسبة للجماهير فإن المباراة كانت مذهلة".

وأردف: "الأخطاء لم تفاجئني، لكن العيوب التكتيكية الكثيرة ليست طبيعية، نريد جميعًا التنافس، لكن هذه مباراة ودية، آرسنال جاء بوتيرة مختلفة، لكن شاهدت أشياء إيجابية، وأنا سعيد بشكل عام بصرف النظر عن النتيجة".

واختتم تشافي تصريحاته معلقًا على مستوى إلكاي جوندوجان وأوريول روميو، الوافدين الجديدين على فريقه، قائلًا: "يواصلان التأقلم، جوندوجان لعب مباراة جيدة، وروميو أيضًا، أعتقد أنهم كانوا جميعًا في نفس المستوى".